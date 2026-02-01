青海省海南チベット族自治州共和県にある青海湖二郎剣景勝地で観光客がブルーアイス撮影スポットで写真撮影を楽しんでいた。中国新聞網が伝えた。青海湖では湖水の流動や風の影響で、湖面が凍結するプロセスで氷の層が押されて衝突、堆積し、天然の氷の山が形成される。これらの氷は太陽光に照らされると淡いブルー色に見えることから、ブルーアイスとして観光客から人気を集めている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）