東京5R・新馬戦（芝1800メートル）は、7月30日で還暦を迎える柴田善臣（59）が7番人気リッツパーティー（牡＝岩戸、父ミッキーロケット）で今年3勝目を挙げるとともに、自身のJRA最年長勝利記録を59歳6カ月2日に更新した。3角先頭から後続を2馬身半突き放す完勝。鞍上は「向正面でバランスを崩したり、直線でハミを掛けると浮き上がったりと課題はあるが、大事に育てていけばいいところまで行くのではないか」と素質を評価。同