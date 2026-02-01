演歌歌手の藤あや子（64）が31日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、現在の愛車である高級外車を披露した。藤の愛車はマセラティのレヴァンテトロフェオ。SUVレヴァンシリーズの最上位モデルで、フェラーリ製のエンジンを積んだ580馬力の一台で、藤は「ほれぼれするわね〜、いい車！」とゾッコンの様子。だが、この車は藤にとって3台目のマセラティ。22年にレヴァンテモデナ、23年にグレカーレ