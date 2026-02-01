◇ちばぎん杯柏2ー1千葉（2026年1月31日三協F柏）柏が17年ぶりにJ1に復帰した千葉と対戦し、2―1で勝利した。開幕前恒例のプレシーズンマッチは、今回が30回目。前半から主導権を握ると、シュート数25本対4本と相手を圧倒。1―1で迎えた後半38分に、MF久保が鮮やかな一撃で試合を決めた。右サイドからカットインし、左足から放たれたシュートは左ポストを叩いてゴールへと吸い込まれた。昨年E―1選手権でA代表デビューし