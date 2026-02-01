トランプ米大統領の異常なほどの利下げ圧力の下で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性は危機に瀕（ひん）している。新議長には、米国と世界の経済を安定させるという任務の重大さを踏まえ、金融政策の独立性を堅持するよう求めたい。トランプ氏はＦＲＢの次期議長に、ケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名すると発表した。上院の承認を経て５月にも就任する。任期は４年となる。ウォーシュ氏は、２００６年に３５歳