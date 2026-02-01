中道改革連合の衆院選用の政見放送を改変した偽動画が、Ｘ（旧ツイッター）上に投稿・拡散していたことがわかった。野田・斉藤両共同代表が踊り出すといった改変が行われており、１６０万回以上表示された。専門家は「政見放送が改変されれば、有権者の判断に影響し、選挙がゆがみかねない」と指摘する。（福元理央）改変されたのは、両氏が政策を主張する政見放送の終盤、声をそろえて投票を呼びかけた後に手話通訳者に向かっ