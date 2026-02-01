選抜出場が決まった神奈川・横浜が、横浜市内のグラウンドで紅白戦を行った。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希（2年）は1回を無安打無失点で2三振を奪い「今日から選抜に向けての明確な目標ができた。納得のいく投球内容でした」。同校を春夏合わせて5度の甲子園優勝に導いた名将・渡辺元智氏が視察し「織田は甲子園で球速が伸びてくる投手」と場内表示で春夏甲子園最速の155キロ超えに期待した。