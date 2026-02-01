香港中心部で日本人２人が現金を奪われた事件で、香港警察は３１日、２人から現金約５１００万円を奪った疑いがあるとして、２３〜５２歳の男女６人を強盗容疑で逮捕したと発表した。多額の現金を運搬中のグループが襲われた今回の事件。狙われたのは香港で両替する日本円だった。警視庁幹部によると、最初の事件は２９日夜、東京・上野の路上で起きた。７人の男女が車に現金を積み込む作業中、３人組の男にスーツケース３個を