ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックスに移籍が決まった村上宗隆内野手（25）に密着したドキュメンタリー作品「村上宗隆ドキュメンタリーMUNELet’sgettowork」が、2月19日からNetflixにて独占配信される。同作の企画・制作は、村上のマネジメントを担う吉本興業が手掛けている。昨季はケガによる出遅れを余儀なくされたものの、復帰後は55試合で22本塁打という驚異的なペースで本塁打を量産。なぜ逆