バレーボール・ＳＶリーグのオールスター戦が３１日、神戸市のジーライオンアリーナ神戸で始まった。初日は女子が対戦し、山田二千華（ＮＥＣ川崎）が主将を務めた「ＴＥＡＭＮＩＣＨＩＫＡ」が佐藤淑乃（同）率いる「ＴＥＡＭＹＯＳＨＩＮＯ」を破った。１日には男子の試合が行われる。また、リーグは３１日の試合後、次回は来年１月３０日に北海道北広島市のエスコンフィールド北海道で男女同日開催すると発表した。「天