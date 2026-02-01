プロ野球は１日、各地で１２球団が一斉にキャンプインする。巨人は３１日、１軍首脳陣と外国人選手がキャンプ地の宮崎入りし、先乗り合同自主トレを行っていた１軍選手と合流した。阿部慎之助監督（４６）は「もう白紙。みんなにチャンスがある」と大混戦サバイバルを明言。今季のスローガン「前進」の通り、新しくチームを作り直して２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ突き進む覚悟を示した。またチーム宿舎での全体ミーテ