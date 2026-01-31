キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です 豊かな自然と温泉文化に恵まれた鹿児島。 ドライブの途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地の