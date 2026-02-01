阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、大トリでの契約更改となった佐藤に理解を示した。「普通のことですよね。契約社会ですから。契約交渉する選手側、それと対応する球団側。私が何よりいつも（サインするのが）１月の末でしたから。契約交渉って権利ですから、双方の。一つのファンの方々の話題にはなったかもしれないですけど、現場としては当たり前のことが当たり前に行われていただけ」自身の実体験を交え、何ら問題が