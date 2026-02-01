オリックス・岸田護監督が宮崎でのキャンプイン前日の３１日、開幕投手の「白紙」を強調した。就任１年目の２５年は、前年の１１月に１２球団最速で宮城と発表。今季はエース左腕が３月のＷＢＣに出場することを受け「今年はちょっとまだ、動きがないというところはある。（候補は）何人かいるけど競争」と山下、九里らのアピールに期待した。チーム宿舎でのミーティングでは「応援してくれる方がいるから、そこを目指して」と