阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３１日、春季キャンプ地の沖縄移動後にチーム宿舎で会見に臨み、３０日に兵庫・西宮市内の球団事務所で単年総額５億円（金額は推定）で今季契約を結んだと明かした。昨季年俸１億５０００万円から、２００％アップとなる年俸４億５０００万円プラス出来高５０００万円でサイン。今回の交渉では今オフのポスティング制度を利用してのメジャー移籍については容認されず。今後も球団と話し合いを続け