アトレが運営する「アトレ吉祥寺」にて、2026年2月2日(月)から2月14日(土)までの期間、バレンタイン特別催事「ちょこ市」が開催されます。今年で3回目を迎える恒例行事です。世界に名を馳せるショコラティエの逸品から、親しみやすいお菓子まで、バリエーション豊かなチョコレートが勢ぞろいします。大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりの一品が見つかる、ぬくもりあふれるマーケットです。 アトレ吉祥