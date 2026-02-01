阪神・平田勝男２軍監督が３１日、若手やベテラン中心の沖縄・具志川キャンプスタートの梅野や木浪に強くハッパをかけた。沖縄に向かう前の大阪・伊丹空港。２軍指揮官の口調は熱を帯びた。実績十分の梅野や木浪らの存在は「いい勉強になる」と若手の模範になるとした一方、本人たちに「アドバイス（してくれと）は求めない」ときっぱり。「勝負だもん。木浪にしても梅野にしても、今年の競争の中のメンバーだから。アドバイス