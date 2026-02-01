日本食鳥協会は、好評だった「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」を2026年2月1日(日)から4月30日(木)までの期間限定で再開催します。このキャンペーンは、自宅でも手軽に調理できる「とりすき」の魅力を多くの方に知ってもらうことを目的とした企画です。期間中、毎月抽選で100名に「鶏すきのたれセット」がプレゼントされます。 日本食鳥協会「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」 開催期間：2026年2月1日