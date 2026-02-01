阪神・藤川球児監督（４５）が３１日、沖縄春季キャンプに向けて「黙って積む」と独特なテーマを掲げた。「凡事徹底」、「姿勢」、「没頭」といった従来のものに加え、「いろんなことがあるだろうけど、周りの声に反応しないこと。とにかく黙って、（鍛錬を）積んでいく」とキッパリ。男は黙って―の方針を打ち出した。指揮官が率いる宜野座組は平均年齢２５・５歳と若手主体でスタート。一方で自立したベテラン、中堅クラスの