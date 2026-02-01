３月のワールドベースボールクラシックで優勝候補のプエルトリコ代表が、保険問題によって主力選手の辞退が相次いだことを理由に大会の撤退を検討していると１月３１日（日本時間２月１日）、ＭＬＢインサイダーのヘクター・ゴメス氏が伝えた。プエルトリコ代表は今大会でキューバ、カナダ、パナマ、コロンビアと同じ１次ラウンドＡ組に入っている。１３、１７年には２大会連続で準優勝した強豪国。１３年大会では準決勝で侍ジ