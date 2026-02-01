1月26日に発表された「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」日本代表にも選出され、 2026年シーズンより活躍の舞台をMLBへと移す村上宗隆選手に密着したドキュメンタリー作品『村上宗隆ドキュメンタリーMUNE Let’s get to work』が、19日よりNetflixにて独占配信される。企画・制作は、村上選手のマネジメントを担う吉本興業が手がけている。【番組カット】村上宗隆のドキュメンタリーをNetflixで配信日本でのラストイヤーとなった2