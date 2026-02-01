義理堅さと“らしさ”にあふれた重大発表だった。お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、1月31日放送のCS放送のフジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表！』（後10：00）に出演。昨年8月に一般女性と結婚し、さらに、同番組のロケが行われた1月某日のおよそ4日前、第1子となる男児が誕生していたと打ち明けた。度々「結婚説」がささやかれてきたケンコバが、淡々としながらも喜びの声を寄せた。【番組カット】ケンコバCS放送