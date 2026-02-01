ロックバンドFIELD OF VIEW（フィールド・オブ・ビュー）のボーカルで、ソロ活動もする浅岡雄也（57）が、森田健作（76）がパーソナリティーの8日のFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）と16日のニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（月曜午後6時20分）に出演する。FIELD OF VIEWは昨年、デビュー30周年を迎えた。「普段はカジュアルなスタイルなのですが、バンドとして活動するときは黒いスーツというのが