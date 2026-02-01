ブンデスリーガ第20節が1月31日に行われ、バイエルンはアウェイでハンブルガーSVと対戦した。バイエルンは、前節のアウクスブルク戦に敗れ今季リーグ戦初黒星を喫したものの、1月28日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ最終節ではPSV（オランダ）に勝利。再びリーグ優勝へ突き進むことはできるか。対するハンブルガーSVは、直近のリーグ戦5試合で3分2敗と未勝利が続いている。2026年初勝利を手にしたいところだった