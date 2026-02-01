アタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンに関し、フェネルバフチェに移籍する可能性が高まっているようだ。1月31日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在28歳のルックマンは、2022年8月にライプツィヒからアタランタに移籍。加入1年目の2022−23シーズンから攻撃における主軸として定着し、公式戦33試合で15ゴール8アシストを記録すると、2023−24シーズンには公式戦45試合で17