【ミラノ共同】2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本選手団の旗手を務めるスピードスケート男子の森重航（25）＝オカモトグループ＝らが1月31日、ミラノ入りした。500メートルで2022年北京五輪銅メダルに続く活躍が期待され「さまざまなプレッシャーがあると思うが、自分らしく先頭を歩きたい」と決意を語った。女子短距離でメダルを狙う吉田雪乃（23）＝寿広＝は、到着した空港で五輪の装飾を見て「これから始まる