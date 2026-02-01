現地時間１月31日に開催されたブンデスリーガの第20節で、町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMGが、菅原由勢を擁するブレーメンと敵地で対戦。後半アディショナルタイムの失点で、１−１のドローに終わった。今冬にトッテナムからレンタルで加入した高井は、２試合連続のスタメン出場が濃厚視されていたが、まさかのメンバー外となった。クラブは欠場の理由について、「発熱性胃腸炎」と発表している。 怪我ではな