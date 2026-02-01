ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は1月31日、2日目が行われた。きょう1日の3日目、坂元真一記者の「イイ値」は大外強攻が予想される平田忠則（49＝福岡）に託した。危機一髪、ギリギリの逃げだった。平田は2日目7Rの1号艇。ピット離れで2号艇の今村暢孝に先行され、舟をかけて抵抗したところでターンマークに激突。一歩間違えれば欠場だったが、立て直してインをキープ。1マークは伸びてくる艇を受け止めて押し