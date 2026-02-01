ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」は1月31日、3日目が行われた。きょう1日の4日目、注目レースは予選ラストの11Rだ。仕上がりは悪くない山口剛が逃げる。海響ドリーム男の吉田が握ってどこまで迫るか。井本は堅実に差して追走。スロー勢が軸。大上は連勝中でリズムがいい。＜1＞山口剛今節は流れが悪い。足は悪くないですよ。タイムも出だしたし、調整の方向性は間違っていないと思う。でも中堅で、出てい