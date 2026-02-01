ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は1月31日、2日目が行われた。きょう1日の3日目、注目は12Rだ。2日目のドリーム2nd、宮地は3カドから捲って仲谷に差されたものの、スリットの攻めは的確。舟足もペラで反応があるようだ。インからSでハナ切って逃走へ。古沢が握って追走か。ダッシュ戦から展開を突いてくるのは末永。新開はカドSに集中だ。＜1＞宮地元輝サイドが外れて飛んでいった。もったいないですね。