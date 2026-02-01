小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」は1月31日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう1日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。準決で町田太我を捲った郡司の脚力を信頼。そつない組み立てから勝負どころで極上のタテ脚を繰り出してVを決める。中四国勢は4車が結束した。先頭を走る犬伏が果敢に攻めれば、番手を回る石原にV機到来も。吉田もさすがの動きで好勝負。松谷は追走に集中して。＜1＞郡司浩