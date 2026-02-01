【モデルプレス＝2026/02/01】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む◆aespa、クールなステージ披露「Dirty Work」「Rich Man」「Whiplash」とヒット楽曲をクールにパフォーマンスした4人。カリナ（KARINA）は「福岡の皆さん楽しんでますか