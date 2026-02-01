舞台『リプリー』が、上田竜也の主演により5月6〜24日に東京グローブ座にて日本初上演、5月29〜31日には大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演されることが決まった。【写真】『リプリー』木村了、潤花ら注目キャストをチェック原作は1960年にアラン・ドロン主演で映画化。日本では『太陽がいっぱい』（原題『Purple Noon／Plein Soleil』）として公開され、世界的なヒットを記録した。その後も1999年にマット・デイモ