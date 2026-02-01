照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲昨年1月の大相撲初場所で現役引退した第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の引退相撲が1月31日、東京・両国国技館で開催された。日本相撲協会公式Xは、コミカルな余興相撲のワンシーンを公開。大相撲にあるまじき一幕に反響が広がっている。日本相撲協会公式Xが公開したのは、初切（しょっきり）での一コマだ。土俵上では朝東（高砂）、翠河富士（伊勢ヶ濱）の両力士が、相撲の禁止