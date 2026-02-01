Sticky Handsは、マージ系パズルゲーム『マージキャット：キャットピアパズル』の正式サービスを2026年1月29日より開始しました。このゲームは、癒やされる可愛いイラストと誰でも簡単に始められるマージパズルシステムが融合した、直感的なパズルアドベンチャーゲームです。パズルだけではなく、魅力的な仲間猫たちとの感情溢れる冒険や、生と死の狭間で繰り広げられるミステリアスな物語が楽しめます。 Sticky Hands「マー