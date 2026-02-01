北海道国立大学機構は、「北海道リカレント教育プラットフォーム シンポジウム」を2026年2月24日(火)に札幌市内およびオンラインにて開催します。このシンポジウムでは、「なぜ北海道では社会人の学びが継続しにくいのか」をテーマに、企業事例を交えた議論が行われます。学び直しを人材育成や組織づくりにどのように結びつけていくのかを考える貴重な機会です。 北海道国立大学機構「北海道リカレント教育プラットフォーム