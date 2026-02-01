【モデルプレス＝2026/02/01】NCT 127のユウタ（YUTA）が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む◆NCT 127ユウタ、ソロでドーム沸かす赤く染まったドームにマスクをまとったユウタが“降臨”。それまで披露されていたK-POP楽曲とは一線を画すロックな「Off The Mask」だが、会場を一瞬