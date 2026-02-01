元ＫＡＴ−ＴＵＮの上田竜也（４２）が、日本で初上演となる舞台「リプリー」（５月６日〜２４日、東京グローブ座ほか）で主演を務めることが３１日、分かった。近年、音楽劇や舞台、テレビドラマなど多方面で活躍する上田が不朽の名作に出演する。原作「リプリー」は１９６０年に仏俳優、アラン・ドロンで映画化され、日本では「太陽がいっぱい」として公開され大ヒットを記録。９９年には、米俳優、マット・デイモン主演で再