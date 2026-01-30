セリエA 25/26の第23節 ナポリとフィオレンティナの試合が、2月1日02:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはエリフ・エルマス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、マノル・ソロモン（MF）らが先発に