韓国の大手芸能事務所「SMENTERTAINMENT」に所属するアーティストが一堂に集結するライブ「SMTOWNLIVE」が31日、みずほPayPayドーム福岡で行われた。1日と合わせて2日間で7万人の前でパフォーマンスした。オープニングを飾ったのは東方神起。花火とともにステージに姿を現すと「RisingSun」を歌唱し観客を沸かせた。その後、16組65人が矢継ぎ早に登場し計50曲を披露。出演者が勢ぞろいする最後の曲を除き、49曲目に登場