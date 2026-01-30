元KAT―TUNの上田竜也（42）が舞台「リプリー」に主演する。1960年にアラン・ドロンさん主演で映画化もされた同名小説が原作で、舞台で日本初上演となる。主人公は米ニューヨークで自堕落に暮らしていたミステリアスな青年。富豪からイタリアにいる息子を連れ戻す依頼が舞い込むことで物語が動き出す。主人公はカリスマ性があり、人を引きつける魅力のあるキャラクター。上田は「どんな性格だとしても、それは一種の才能」と表