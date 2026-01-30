【モデルプレス＝2026/02/01】SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」が、1月31日から2月1日にかけてみずほPayPayドーム福岡にて開催された。【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む◆「SMTOWN」初の福岡公演「SMTOWN LIVE」史上初となる今回の福岡公演には全16組66人の所属アーティストが集結し、全50曲を超える圧巻のステージを披露。「SMTOWN LIVE」は、2008年にスタートしたSM ENTERT