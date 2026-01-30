【モデルプレス＝2026/02/01】NCT 127が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む◆NCT 127テヨン、“NCTの王の帰還”体現するパフォーマンスNCTのリーダーであるテヨン（TAEYONG）は、2024年4月15日付で海軍に入隊し、2025年12月14日に現役兵としての服務を終え、今回が除隊後初の「SMT