【モデルプレス＝2026/02/01】EXO（エクソ）が1月31日にみずほPayPayドーム福岡にて開催された、SMアーティストが一同に集結するライブ「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。【写真】人気芸人「SMTOWN」記者会見に紛れ込む◆EXO、グループとしてSMTOWN久々登場セフン（SEHUN）が2025年9月に兵役義務を終えたEXOは1月に2年7ヶ月ぶりに「Crown」でカムバック。今回はそのカムバック後初の日本のステージとなった。EXOとし