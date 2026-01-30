160以上の国と地域で事業展開し、Mini LED技術をはじめとするディスプレイ・家電テクノロジーで業界をリードするグローバルブランド「TCL JAPAN ELECTRONICS」そんな「TCL JAPAN ELECTRONICS」から、日本の住環境に最適化したルームエアコン新製品「AI節電エアコン」シリーズが登場します。2026年1月30日(金)より発売されます。 TCL JAPAN ELECTRONICS「AI節電エアコン」シリーズ 発売日：2026年1月30日(金)