愛知・岐阜・三重を放送エリアとする中京テレビ放送。中京テレビ放送株式会社が月曜〜金曜あさ5時50分から放送している情報番組「あさドレ♪」では、過去に3週連続で豪華賞品が当たる「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンが実施されました。 中京テレビ「月曜から早起き」プレゼントキャンペーン 実施期間：2026年2月2日(月)・9日(月)・16日(月)の3週連続応募方法：対象日の「あさドレ♪」放送中に発表される