元ＫＡＴ―ＴＵＮの上田竜也（４２）が、舞台「リプリー」（５月６〜２４日、東京グローブ座）に主演することが３１日、分かった。米作家のパトリシア・ハイスミス氏の小説が原作。１９６０年にアラン・ドロン主演で映画化されて以降、何度も映像化されている世界的人気作で、日本では初上演となる。青年トム・リプリーが、ある富豪から「イタリアで放蕩（ほうとう）生活を送る息子のリチャードを連れ戻して」と依頼され、リチ