韓国の音楽事務所「ＳＭエンタテインメント」に所属するアーティストによる音楽フェス「ＳＭＴＯＷＮＬＩＶＥ」の福岡公演初日が３１日、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡で行われた。世界中で支持を受けるＫポップの新旧スター、１６組６５人が集結。満員の３万５０００人を熱狂させた。世界で累計１１０万人以上動員している人気フェスが、日本開催１５年で福岡に初上陸。各アーティストは節目にふさわしい華やかなパフォーマ