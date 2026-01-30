元KAT−TUNの上田竜也（42）が、舞台「リプリー」（5月6日から、東京グローブ座など）で主演を務めることが31日、分かった。1960年にアラン・ドロン主演で映画化され日本でも公開された往年の名作が、舞台となって日本初上演される。米ニューヨークで自堕落に暮らしていた青年トム（上田）が、ある富豪からイタリアで放蕩（ほうとう）生活を送る息子を連れ戻して欲しいと頼まれたことを機に、“彼”に成り代わろうとしていく物語。