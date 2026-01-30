上田竜也が、5月6日から24日まで東京グローブ座、5月29日から31日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される舞台『リプリー』に主演することが決定した。幾度となく映像化された今作が宮田慶子氏の新演出により日本で初上演。巧妙で冷酷でありながら人を惹（ひ）きつける主人公・トム・リプリーを上田が演じる。【写真】木村了、潤花ら個性的なキャストが参加原作は1960年にアラン・ドロン主演で映画化され、日本